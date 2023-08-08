В Кемерове перекроют парковку и движение на Притомском проспекте

На подъездах к Кузбасс- Арене перекроют движение.

В Кемерове перекроют парковку и движение на на дороге - дублере Притомского проспекта.

Как рассказал осведомленный источник в УГИБДД Кузбасса движение и парковку закроют для транспорта в связи с проведением торжественных приемов по случаю Дня физкультурника и Дня строителя в «Кузбасс - Арене» 9 и 10 августа.

- Временные запрещающие знаки будут установлены на дороге-дублёре по проспекту Притомскому с 20:00 часов 8 августа до окончания торжеств 10 августа, - подтвердили в ведомстве.