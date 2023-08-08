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НовостиОбщество8 августа 2023 11:38

В Кемерове устроят облаву на мотогонщиков

Кемеровская Госавтоинспекция проведет рейд по любителям быстрой езды на мотоцикле
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Сотрудники ГИБДД проведут рейд по мотоциклистам.

Сотрудники ГИБДД проведут рейд по мотоциклистам.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 августа,на территории Кемерова пройдет рейд ГИБДД по пресечению нарушений водителями мототехники. Об этом сообщили в отделении пропаганды Кемеровской госавтоинспекции.

Во всех районах города сотрудники ОГИБДД по городу Кемерово будут ловить тех мотоциклистов, мопедистов и водителей прочей двухколесной мототехники, кто допускает следующие нарушения ПДД:

- превышение скоростного режима,

-управление транспортным средством без прав,

-управление в состоянии опьянения,

-не использование мотошлемов и дополнительных средств защиты,

-нарушение правил маневрирования и другие.

- Призываю всех мотоциклистов и мопедистов быть более внимательными на дорогах, так как вы являетесь менее защищенной категорией в отличие от автомобилистов. Более ответственное поведение в дорожной среде позволит обеспечить безопасное вождение не только вам, но и другим участникам, - сказал начальник ОГИБДД город Кемерово Александр Родыгин.