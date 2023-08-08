В Кемерове устроят облаву на мотогонщиков

Сотрудники ГИБДД проведут рейд по мотоциклистам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 9 августа,на территории Кемерова пройдет рейд ГИБДД по пресечению нарушений водителями мототехники. Об этом сообщили в отделении пропаганды Кемеровской госавтоинспекции.

Во всех районах города сотрудники ОГИБДД по городу Кемерово будут ловить тех мотоциклистов, мопедистов и водителей прочей двухколесной мототехники, кто допускает следующие нарушения ПДД:

- превышение скоростного режима,

-управление транспортным средством без прав,

-управление в состоянии опьянения,

-не использование мотошлемов и дополнительных средств защиты,

-нарушение правил маневрирования и другие.

- Призываю всех мотоциклистов и мопедистов быть более внимательными на дорогах, так как вы являетесь менее защищенной категорией в отличие от автомобилистов. Более ответственное поведение в дорожной среде позволит обеспечить безопасное вождение не только вам, но и другим участникам, - сказал начальник ОГИБДД город Кемерово Александр Родыгин.