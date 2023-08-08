Противодействие спам-звонкам: как абонентов защищают от нежелательных вызовов

ФАС и крупнейшие операторы сотовой связи объединили усилия для борьбы с навязчивой рекламой, которая поступает абонентам без их согласия. О том, как ведется работа по защите абонентов, рассказали в компании Yota.

В 2021 году ФАС и ведущие операторы подписали меморандум о противодействии голосовому спаму. Следующим шагом стал запуск сервиса обращений граждан для оперативной блокировки нежелательных звонков. Через специальную форму на сайте операторов и на портале ведомства можно сообщить о поступившей голосовой или смс-рекламе. Также борьба со спамом ведется в компаниях.

- Специальные фильтры при помощи аналитических алгоритмов отслеживают спам-звонки и автоматически блокируют их или переводят в голосовой ящик. Только за июль 2023 года спам-фильтры Yota отсеяли почти 5,4 миллиона нежелательных вызовов и свыше 4,7 миллиона смс, — отметил руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

Нежелательные вызовы и смс ограничиваются автоматически: система учитывает признаки, характерные для спам-вызовов и сообщений.

Также клиенты сами могут сообщить оператору о спаме. СМС нужно переслать на бесплатный номер 1911, а о нежелательных звонках сообщить на сайте Yota или портале антимонопольного ведомства.