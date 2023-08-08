В Кемерове поймали похитителя смартфонов

Кемеровскому похитителю смартфонов грозит до семи лет тюрьмы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кемеровские полицейские задержали похитителя смартфонов.

О краже гаджетов в полицию сообщила сотрудница комиссионного магазина. По ее словам с витрины пропало девять смартфонов, а сама витрина была разбита. Сумма ущерба по ее словам составила 14 тысяч рублей.

Установить личность подозреваемого полицейским помогла запись с камеры видеонаблюдения. Воришкой оказался 31-летний местный житель.

- На записи отчетливо видно как мужчина заходит в зал комиссионки с молотком, разбивает им витрину, забирает телефоны и скрывается, - пояснили «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Похищенные смартфоны кемеровчанин продал прямо на улице прохожим, а вырученные за них деньги потратил на собственные нужды.

Против похитителя гаджетов возбуждено уголовное дело. Грабителю грозит до семи лет лишения свободы. Ждать суда он будет под стражей.