В Кузбассе пропавшую 14-летнюю девочку нашли в общежитии

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

Кемеровские полицейские нашли живой пропавшую несколько дней назад 14-летнюю школьницу. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Заявление об исчезновении подростка поступило в полицию 7 августа. Кемеровчанка сообщила, что накануне около 11:00 ее дочь ушла из дома и не вернулась.

В городе были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, добровольцы. В итоге вечером 8 августа полицейские нашли девочку в одном из общежитий Ленинского района. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас инспекторы ПДН выясняют все обстоятельства произошедшего. На мать школьницы был составлен административный протокол.