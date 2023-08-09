В Кузбассе пропавшую 14-летнюю девочку нашли в общежитии

Фото: архив "КП"
Фото: Артем КИЛЬКИН
Кемеровские полицейские нашли живой пропавшую несколько дней назад 14-летнюю школьницу. Обстоятельства происшествия рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.
Заявление об исчезновении подростка поступило в полицию 7 августа. Кемеровчанка сообщила, что накануне около 11:00 ее дочь ушла из дома и не вернулась.
В городе были организованы поисковые мероприятия, в которых принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, добровольцы. В итоге вечером 8 августа полицейские нашли девочку в одном из общежитий Ленинского района. Противоправных действий в отношении нее не совершалось.
Сейчас инспекторы ПДН выясняют все обстоятельства произошедшего. На мать школьницы был составлен административный протокол.