В Кемерове пропала без вести девочка-подросток

Фото: архив "КП" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кемерове пропала без вести 14-летняя Анна Руслановна Краковная. Ориентировку с приметами подростка разместили в соцсетях волонтеры ПСО «Лиза Алерт Кузбасс».

8 августа девочка ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 см, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. Она была одета в черную кофту, штаны в черно-белую клетку, черные кроссовки, на голове была черная кепка.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении подростка, просят сообщить об этом по телефону поискового отряда 8-800-700-54-52.

Напомним, что ранее в Кемерове пропала другая 14-летняя девочка. Полицейские нашли ее вчера поздно вечером в одном из общежитий города.