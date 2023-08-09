В Кузбассе женщина подожгла дом любовницы своего сожителя

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Жительница Прокопьевска из мести подожгла дом любовницы своего сожителя.

Дом 27-летней женщины сгорел, практически полностью, вместе с имуществом. Ущерб составил 1,5 миллиона рублей. Причину пожарные установили сразу - поджог.

Выяснив все обстоятельства инцидента, полицейские распутали «клубок». Поджигателем оказалась ранее неоднократно судимая 40-летняя местная жительница. Позже она сама рассказала следователю - на преступления пошла из ревности, узнав об изменах своего 32 - летнего сожителя.

- Она узнала место жительства его новой знакомой и устроила поджог: развела на крыльце деревянного дома костер, от которого огонь моментально перешел на все строение. Внутри помещения в тот момент никого не было, хозяйка была в другом районе города, - рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Против прокопчанки возбуждено уголовное дело по статье. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.