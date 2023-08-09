Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Международным днем коренных народов

Фото: пресс-служба АПК.

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев поздравил жителей с Международным днем коренных народов мира, который отмечается 9 августа. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации правительства Кузбасса.

По словам главы региона, у нас в области живут люди более 150 национальностей, среди которых есть коренные малочисленные народы - шорцы и телеуты. Все они хранят свои национальные традиции, обогащая тем самым культуру нашего края и всей страны.

В Кузбассе ведется работа по сохранению родного языка коренных малочисленных народов. Так, разработана программа «Родной шорский язык» для 1-4 классов, которая была включена в федеральный реестр образовательных программ. Издана учебная литература для начальных классов. Подобная работа ведется и по телеутскому языку. Проект образовательной программы по его изучению направлен в Минпросвещения России для включения в федеральный реестр образовательных программ, подготовлен макет учебника для 1 класса.

Сергей Цивилев отметил, что в регионе открыты восемь культурно-образовательных площадок, на которых ведется работа по сохранению и популяризации родных языков. Также в Кузбассе проводятся культурные и спортивные мероприятия, национальные праздники, создаются центры духовной культуры.

- Благодарю всех, кто участвует в большой и важной работе по сохранению исторического наследия коренных малочисленных народов. Это наше достояние и один из главных ориентиров в развитии региона. Желаю коренным народам Кузбасса здоровья, благополучия и процветания! – сказано в тексте поздравления.