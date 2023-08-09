Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В четверг, 10 августа, в Кемерове пройдут проверки водителей по перевозке детей. Об этом предупредили в городской ГИБДД.

Рейды пройдут в разных районах города.

В Госавтоинспекции объяснили, что проведение проверок обусловлено порой безответственным отношением взрослых к безопасности детей в автомобилях.

- Согласно Правилам дорожного движения, водители обязаны использовать автокресло при перевозке в салоне автомобиля детей в возрасте до 12 лет спереди и до 7 лет на заднем сиденье. Это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие. Водителей, которые пренебрегают правилами перевозки юных пассажиров, привлекают к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 рублей, - отметил начальник ОГИБДД по г. Кемерово Александр Родыгин.

Он призвал водителей не рисковать детскими жизнями и соблюдать правила перевозки, а также скоростной режим.