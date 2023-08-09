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НовостиОбщество9 августа 2023 4:01

Хедлайнерами Дня шахтера в Кузбассе станут известные российские исполнители

В Кузбассе на День шахтера выступят певец SHAMAN и «Хор Турецкого»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: сайт Хора Турецкого.

Фото: сайт Хора Турецкого.

Хедлайнерами Дня шахтера в Кузбассе, который традиционно отмечается в последнее воскресенье августа, станут известные российские исполнители. Об этом сообщил официальный телеграм-канал главы региона Сергея Цивилева.

Так, в Кемерове выступит певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - его концерт состоится на Московской площади. А жителей Новокузнецка порадует известный коллектив «Хор Турецкого», который выступит на площади перед драматическим театром.

Ранее стало известно, что большой концерт на День шахтера состоится в Прокопьевске. В нем примут участие автор и исполнитель Ваня Дмитриенко, финалист телепроекта «Голос» Ладислав Бубнар, участник шоу «Голос. Дети» Данил Большаков, а также народная артистка РФ Лариса Долина.