В Кемерове сотрудники полиции нашли пропавшую школьницу

Фото: архив "КП" Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемерове сотрудники полиции нашли живой пропавшую 14-летнюю школьницу. Об этом сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Вчера вечером в дежурную часть за помощью обратилась женщина, чья дочь в 14:00 ушла из дома и не вернулась. Полиция организовала поиски девочки-подростка. В них принимали участие инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные полиции, оперативники уголовного розыска, добровольцы. Ориентировка на пропавшую была передана всем нарядам, задействованным в системе единой дислокации, размещена в СМИ и соцсетях.

Сегодня утром инспекторы ПДН обнаружили школьницу во дворе дома по улице Инициативной в Кировском районе. Сообщается, что противоправных действий в отношении нее не совершалось.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.