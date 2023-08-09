В Кузбассе стартовал новый медицинский проект

Проект "Здоровое село" стартовал в Кузбассе.

В Кузбассе внедрен новый медицинский проект «Здоровое село». Новая идея региональных властей повысит качество здравоохранения в регионе.

Проект разработан и внедрен по поручению губернатора Кузбасса, прежде всего, для жителей отделанных территорий - сел и деревень региона.

- Идея заключается в том, что врачи, в основном узкие специалисты, вместе со студентами кузбасского медколледжа будут выезжать по графику в отдаленные села и проводить все необходимые обследования и консультации, - рассказали «Комсомолке» в региональном Минздраве.

Проект «Здоровое село» в регионе уже стартовал, первой «ласточкой» стало село Тарасово Промышленновского округа. Прием жителей населенного пункта в местной амбулатории провели оториноларинголог, детский и взрослый неврологи и офтальмолог.

- Студенты-волонтеры и преподаватели Кузбасского медицинского колледжа отработали навыки сердечно-легочной реанимации с помощью специальных тренажеров. На мастер-классе «Наушники - друг или враг» селянам рассказали о недостатках и преимуществах различных видов наушников, их влиянии на слух. Жителей Тарасово также научили оказывать первую помощь при переломах, вывихах, ожогах, - рассказали в администрации правительства Кузбасса.

- Цель - сделать так, чтобы каждый житель Кузбасса имел возможность получить медпомощь рядом с домом. Для оказания первичной помощи мы открываем в отдаленных территориях ФАПы и врачебные амбулатории. А благодаря акции «Здоровое село» жители сел смогут обследоваться и получить консультацию от профильных специалистов, дополнительно расширить свои знания по здоровому образужизни, - отметил губернатор Сергей Цивилев.