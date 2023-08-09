Кузбасские ученые, инженеры и бизнесмены обсудили инновационную деятельность в регионе

Инновации Кузбасса дадут новый импульс к развитию региона. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Представители вузов, научных институтов и бизнес-компаний приняли участие в заседании Научно-технического совета при губернаторе Кузбасса.

В частности, участники мероприятия обсудили программу полного инновационного цикла «Чистый уголь - Зеленый, разработку технологии и организации производства линейки коническо-цилиндрических редукторов. Еще один проект региона позволит изготавливать полимерные композиты для угольной промышленности.

- Проект позволит более эффективно добывать твердые полезные ископаемые и обеспечит независимость региона от зарубежной техники.

Особенное внимание участники совета уделили медицинским инновациям. Интересную идею на основе проекта НИИ предложили представители КузГТУ. Здесь займутся разработкой системы транскатетерного протезирования аортального клапана сердца. Кроме того, институт в ближайшее время разработает и внедрит инновации для реабилитации людей с болезнями системы кровообращения.

- Сейчас для региона стратегически важно все идеи и разработки наших ученых и инженеров максимально быстро воплощать в жизнь», - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Напомним, в 2023 году на реализацию Комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла в вузы и НИИ уже направлено 832 млн рублей, вложит региональный бизнес.