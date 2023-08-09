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НовостиОбщество9 августа 2023 9:04

В кузбасском городе построят школу с жилым корпусом

В Мариинске будет построена школа-интернат на 1200 мест
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

В Мариинске будет построена новая школа с корпусом для проживания детей. Об этом сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

Сегодня губернатор области Сергей Цивилев и глава Мариинского округа Александр Кривцов обсудили строительство нового объекта в ходе рабочей встречи. Школа-интернат будет рассчитана на 1200 детей. Планируется, что она станет образовательным центром для базовой подготовки школьников к поступлению в вузы.

- Важно создавать условия для улучшения качества жизни людей, уделять внимание социальной сфере. Поэтому мы поддерживаем инициативу главы округа по строительству новой школы в Мариинске, - отметил Сергей Цивилев.

По его словам, концепция будущей школы будет проработана совместе с жителями округа.