Каждый второй кемеровчанин за лето побывал в Рудничном бору и каждый четвёртый – на новой набережной

На набережной Томи возле Московской площади побывал как минимум каждый четвертый житель города. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала посещаемость мест для прогулок в столице Кузбасса. Главными точками притяжения кемеровчан в летние месяцы стали Рудничный бор, парк имени Веры Волошиной, парк Победы, Московская площадь и новая набережная Томи, где предпочитает отдыхать молодежь.

Особо охраняемая природная территория «Рудничный бор» в центре Кемерова – это почти 400 гектаров реликтового соснового леса. С начала лета, по данным Big Data МТС, в бору побывал практически каждый второй кемеровчанин. Примерно треть всех посетителей сконцентрировалась в районе лыжных трасс, которые летом подходят для бега и оздоровительной ходьбы. Это подтверждает тот факт, что заниматься спортом на природе многие кемеровчане предпочитают именно в бору. Кемеровский сосновый лес также остается любимым местом для тихих семейных прогулок: больше всего, или 38%, с начала лета здесь побывало горожан 35-44 лет с детьми. Мужчины посещали Рудничный бор наравне с женщинами.

Не менее 35% жителей города с начала лета гуляли, катались на велосипедах, самокатах или на роликах в парке имени Веры Волошиной. А каждый третий кемеровчанин провел время в обновленном парке Победы, куда горожане традиционно приходят покормить уток, обитающих на берегах Искитимки. Оба парка в основном посещали люди среднего возраста, как правило – семьи с детьми.

На набережной Томи возле Московской площади побывал как минимум каждый четвертый житель города. В основном это были молодые семьи из ближайшего ЖК «Кемерово-Сити». Из жителей других районов в 40% случаев новый речной променад привлек людей до 35 лет. Молодежь облюбовала амфитеатры с видом на реку, шезлонги, скамейки с зарядными устройствами для смартфонов, просторные велодорожки и скейтпарк.

- За последнее время в Кемерове появилось много новых рекреационных зон. И современная набережная на Притомском проспекте – одна из главных точек притяжения для горожан этим летом. Здесь удалось создать уютное и востребованное, особенно у молодежи, пространство. При этом Рудничный бор остается любим местом отдыха кемеровчан всех возрастов, любящих природу и ведущих активный образ жизни. Big Data МТС помогает анализировать посещаемость в местах отдыха и прогнозировать, где нужно усилить мобильную сеть, чтобы обеспечить кемеровчанам цифровой комфорт. Так, к началу лета мы расширили покрытие 4G в том числе в центре города, в зеленых массивах и на набережных, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.