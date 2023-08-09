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НовостиОбщество9 августа 2023 9:21

Каждый второй кемеровчанин за лето побывал в Рудничном бору и каждый четвёртый – на новой набережной

Яков КРЫМСКИЙ
На набережной Томи возле Московской площади побывал как минимум каждый четвертый житель города.

На набережной Томи возле Московской площади побывал как минимум каждый четвертый житель города.

Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

Цифровая экосистема МТС с помощью технологии обезличенных данных Big Data проанализировала посещаемость мест для прогулок в столице Кузбасса. Главными точками притяжения кемеровчан в летние месяцы стали Рудничный бор, парк имени Веры Волошиной, парк Победы, Московская площадь и новая набережная Томи, где предпочитает отдыхать молодежь.

Особо охраняемая природная территория «Рудничный бор» в центре Кемерова – это почти 400 гектаров реликтового соснового леса. С начала лета, по данным Big Data МТС, в бору побывал практически каждый второй кемеровчанин. Примерно треть всех посетителей сконцентрировалась в районе лыжных трасс, которые летом подходят для бега и оздоровительной ходьбы. Это подтверждает тот факт, что заниматься спортом на природе многие кемеровчане предпочитают именно в бору. Кемеровский сосновый лес также остается любимым местом для тихих семейных прогулок: больше всего, или 38%, с начала лета здесь побывало горожан 35-44 лет с детьми. Мужчины посещали Рудничный бор наравне с женщинами.

Не менее 35% жителей города с начала лета гуляли, катались на велосипедах, самокатах или на роликах в парке имени Веры Волошиной. А каждый третий кемеровчанин провел время в обновленном парке Победы, куда горожане традиционно приходят покормить уток, обитающих на берегах Искитимки. Оба парка в основном посещали люди среднего возраста, как правило – семьи с детьми.

На набережной Томи возле Московской площади побывал как минимум каждый четвертый житель города. В основном это были молодые семьи из ближайшего ЖК «Кемерово-Сити». Из жителей других районов в 40% случаев новый речной променад привлек людей до 35 лет. Молодежь облюбовала амфитеатры с видом на реку, шезлонги, скамейки с зарядными устройствами для смартфонов, просторные велодорожки и скейтпарк.

- За последнее время в Кемерове появилось много новых рекреационных зон. И современная набережная на Притомском проспекте – одна из главных точек притяжения для горожан этим летом. Здесь удалось создать уютное и востребованное, особенно у молодежи, пространство. При этом Рудничный бор остается любим местом отдыха кемеровчан всех возрастов, любящих природу и ведущих активный образ жизни. Big Data МТС помогает анализировать посещаемость в местах отдыха и прогнозировать, где нужно усилить мобильную сеть, чтобы обеспечить кемеровчанам цифровой комфорт. Так, к началу лета мы расширили покрытие 4G в том числе в центре города, в зеленых массивах и на набережных, – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.