Ветераны СВО из Кузбасса без работы не сидят

Кузбасские ветераны СВО успешно трудятся в регионе водителями большегрузов. Фото: Архив "КП"

Власти Кемеровской области помогают найти работу ветеранам СВО и членам их семей.

Как сообщил «Комсомолке» министр труда и занятости населения региона Алексей Гришин, ветеранов спецоперации, их жен и детей трудоустраивают по принципу одного окна.

- Как только бойцы и члены их семей обращаются в центры занятости, за ними закрепляют персонального консультанта, который сопровождает человека непосредственного до трудоустройства. Соискателей специальной категории постоянно информируют о ситуации на рынке труда и тех услугах, которыми они могут воспользоваться в области содействия занятости: бесплатно пройти профобучение, получить дополнительное профессиональное образование, организовать собственное дело, получив при этом финансовую помощь, - отметил Алексей Гришин.

Министр добавил, что в регионе трудоустроены 11 человек. Это ветераны СВО, их жены, дети и родители.

Ветераны спецоперации работают электрогазосварщиками и водителями большегрузов на угольных предприятиях. А жена одного из бойцов трудиться, специалистом по кадрам на новокузнецком хладокомбинате.

В кадровых центрах региона специалисты работают сейчас почти с сотней соискателей из числа специальной участников СВО и членов их семей, - уточнили в АПК.

Глава региона Сергей Цивилев подчеркнул, что особенно важно помогать ветеранам СВО вернуться к обычной жизни, в том числе - с трудоустройством.