В Кемерове на несколько дней перекроют дорогу

В Кемерове на несколько перекроют движение на оживленном перекрестке.

В Кемерове на несколько дней в связи с ремонтом теплосетей перекроют автомобильную дорогу

Как сообщили в сибирской генерирующей компании проезд для автомобилей, из-за ремонта будет закрыт с 22.00 часов 11 августа до 06.00 часов 14 августа на пересечении улицы Волгоградской с проспектом Ленина.

При этом движение по нечетной стороне проспекта Ленина будет открыто, ограничения будут действовать только по двум крайним полосам. Но повернуть с проспекта на Волгоградскую или наоборот выехать с нее Ленина будет невозможно, - уточнили в СГК.

Коммунальщики добавили, что объехать перерытый перекрёстка можно будет по улице Ворошилова и проспекту Химиков, а также по улицам Терешковой и Сибиряков-Гвардейцев.