В Новокузнецке состоялись первые соревнования по плаванию на открытой воде

Фото: Федерация плавания города Новокузнецк.

7 августа в Новокузнецке состоялся первый в истории города чемпионат по плаванию на открытой воде. В соревнованиях участвовало 30 спортсменов разных возрастов и уровня подготовки.

Дети от 14 лет и пловцы-любители преодолели дистанцию в 500 метров, а профессионалам предстояло проплыть один километр в водах байдаевских карьеров рядом с базой отдыха «Пурга».

Лучшими среди молодежи стали Максим Кунтарев, Мирон Зуев и Антон Ивакин. На дистанции в один километр золото завоевал Владислав Величко, второе и третье место у Владислава Кашина и Ильи Ударцова. Среди женщин победу одержала Полина Трегубова, следующими по результату стали Дарья Самохина и Виктория Тюменцева.

Соревнования были организованы недавно образовавшейся Федерацией плавания Новокузнецка. Члены общественной организации решили, что у города есть потенциал в проведении подобных «Шахтерской миле» соревнований.

Напомним, что с 2017 года в Кузбассе проходят ежегодные соревнования по плаванию в открытой воде «Шахтерская миля». Они получили статус Всероссийских и до сих пор являются единственным за Уралом состязанием по плаванию на открытой воде.