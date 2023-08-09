Два новых ФАПа и пункт общей врачебной практики открыли в Кузбассе

Новый медучреждения в селах и деревнях Кузбасса повысят качество медпомощи жителям региона.

Два новых фельдшерско - акушерских пункта открыты в селе Иверка и в деревне Красная Тайга Ижморского округа, а в селе Лебеди Промышленновского района появилось модульное здание общей врачебной практики.

ФАПы в селах Иверка, в деревне Красная Тайга, а также здание общей врачебной практики в селе Лебеди оснащены современным медоборудованием, новой мебелью, и оргтехникой. Медучреждения мог оказывать как плановую помощь, так и неотложную и экстренную помощь. А в селе Лебеди можно еще и проводить телемедицинские консультации с ведущими врачами Кемерова.

- Мы последовательно развиваем систему здравоохранения в Кузбассе. Открытие медицинских пунктов в небольших селах позволит сделать для их жителей медпомощь более доступной, - отметил Сергей Цивилев.