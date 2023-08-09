Торжественный прием ко Дню физкультурника прошел в Кузбассе

В Кузбассе наградили лучших спортсменов и тренеров.

В честь Дня физкультурника в Кузбассе медалями, грамотами и почетными званиями наградили свыше 880 спортсменов, тренеров, волонтеров и ветеранов спорта. Торжественный прием, собравший свыше четырех тысяч человек, прошел в «Кузбасс-Арене».

Почетное звание «Заслуженный тренер России» присвоено тренеру «СШОР по сноуборду» таштагольцу Владимиру Кирьянову. «Заслуженного мастера спорта России» получили кемеровский тайбоксер «СШОР Асланбек Закрьеев и спортсмен-инструктор по тяжелой атлетике из Новокузнецка Сергей Петров. Медалью «За особый вклад в развитие Кузбасса» III степени удостоен тренер-преподаватель «СШОР Кузбасса по спортивной борьбе» Сергей Бухмиллер.

День физкультурника объединяет всех, кто, так или иначе, связан со спортом и со здоровым образом жизни. У нас в Кузбассе богатая история больших спортивных достижений. Особенная благодарность тренерам, на их плечи ложится большая ответственность - увлечь нашу молодежь спортом, раскрыть в них талант, - подчеркнул губернатор региона Сергей Цивилев.