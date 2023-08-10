В Новокузнецке из окна выпал трехлетний ребенок

Фото: архив "КП" Фото: Иван ВИСЛОВ

В Новокузнецке полицейские проводят проверку по факту падения трехлетнего ребенка из окна третьего этажа.

Происшествие случилось на улице Кутузова. Мама, оставив троих сыновей их бабушке, ушла на работу. Пенсионерка не заметила, как один из внуков залез на подоконник, и, облокотившись на москитную сетку, выпал.

- С черепно-мозговой травмой и переломами мальчика доставили в одну из больниц города. Сейчас он в реанимации, за его жизнь борются врачи, - рассказали «Комсомолке» в пресс- службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

По факту случившегося ЧП сотрудники по делам несовершеннолетних УМВД России по Новокузнецку проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.