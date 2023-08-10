В Кемерове изменятся схемы движения пяти автобусов из-за перекрытия улицы

Фото: СГК Кузбасса.

В Кемерове из-за перекрытия проезда по улице Волгоградской в связи с реконструкцией теплосети временно изменятся схемы движения автобусов. Об этом предупредили в городской администрации.

На выходных энергетики перекроют улицу Волгоградскую в районе пересечения с проспектом Ленина по его нечетной стороне. Ограничение будет действовать с 22:00 пятницы, 11 августа, до 06:00 понедельника, 14 августа. На этот период изменяться схемы движения пяти автобусов: № 15, № 17, № 23А, № 144 и № 228.

- Из их привычных схем движения на время работ будет исключен участок улицы Волгоградской от пр. Ленина до пр. Химиков. Вместо этого общественный транспорт пойдет по улице Ворошилова и далее своими маршрутами, - отметили в мэрии.