В Новокузнецке перекроют мост в Куйбышевский район

В Новокузнецке частично перекроют важный мост.

Мост в Куйбышевский район Новокузнецка перекроют из-за ремонта. Власти просят горожан потерпеть.

Ремонт искусственного сооружения чрез реку Аба назрел давно, ведь он был построен в далеком 1937 году и порядком обветшал. Ни одного за все эти годы капитального ремонта. Ездить по нему стало просто опасно.

Как сообщили в мэрии Новокузнецка, изначально мост планировали отремонтировать без ограничения движения уже к сентябрю, но его состояние оказалось слишком запущенным, и сроки сдвинули на октябрь - ноябрь.

- Дефектов обнаружили больше, чем предполагали. Поэтому потребуются дополнительные работы, и перекрыть мост все же придется. Но лишь частично, включим реверсивное движение, - уточнил глава Куйбышевского района Новокузнецка Сергей Моисеев.