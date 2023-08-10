«Движение может быть запущено уже осенью»: власти Кемерова рассказали о строительстве Театрального моста

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове новый автомобильный мост через Искитимку должен быть сдан в декабре этого года, однако при сохранении столь же высокого темпа строительства движение может быть запущено уже осенью. Об этом сообщили в городской администрации.

Сейчас на новом мосту, который получил название Театральный, продолжаются строительно-монтажные работы. Подрядчики уже выполнили монтаж главных балок пролетов 1-2 и 2-3, сейчас завершают сварку диафрагмы жесткости на главных балках этих пролетов. Вчера приступили к монтажу балок узловых пролетов.

Ведется работа на подходах к мосту: уложена большая часть асфальта, завершается устройство сетей наружного освещения, готова ливневая канализация.

Напомним, что ранее на объекте были завершены монолитные работы, строители забетонировали все четыре опоры моста, обустроили ригели и подферменные тумбы.