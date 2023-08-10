В Кузбассе врачи спасли двух малышей, в бронхи которых попал горох

Фото: телеграм-канал Беглов_Zdrav.

Врачи КОДКБ имени Ю.А. Атаманова спасли двоих малышей, с которыми случилась одинаковая беда – в их бронхи попал горох. О случаях рассказал министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов.

Почти одновременно в больницу экстренно были доставлены два ребенка: одному - два года, второму - год и два месяца. Оба поперхнулись горохом, причем младшему горошинка попала в нижнюю долю легкого, и нормально у него функционировал только один орган.

Врачи провели юным пациентам бронхоскопию и удалили инородные тела. Сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но еще какое-то время им предстоит провести в стационаре под наблюдением врачей.

- Такие операции важно проводить как можно скорее, иначе могут развиться отек слизистой, пневмония и другие серьезные осложнения, - отметил министр здравоохранения Кузбасса.