В Кузбассе к 12 годам лишения свободы приговорили наркосбытчика

На 12 лет осудили новокузнечанина за тяжкое преступление. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Новокузнецке к 12 годам лишения свободы к колонии строгого режима приговорен наркосбытчик, который оборудовал «закладки» в парке отдыха.

Приговор в отношении 34-летнего новокузнечанина Центральным районным судом вынесен. Всего житель города совершил 24 преступления.

- Наркосбытчика поймали практически с поличным, в тот самый момент, когда он делал закладки в парке отдыха. При досмотре у него обнаружили и изъяли десять свертков с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила - это наркотик. Его масса более шести граммов. Часть подобных свертков мужчина успел разложить по тайникам. При обследовании парка отдыха и прилегающей к нему территории сотрудники уголовного розыска обнаружили еще 23 «закладки», в которых находилось более 11 граммов этого же запрещенного вещества, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Наркосбытчик к криминальному делу тщательно готовился, даже прошел специальный курс онлайн-обучения. Теперь ему придется осваивать другие, уже законные профессии.