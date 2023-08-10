В Кемерове объявили фотоконкурс новых городских объектов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кемерове объявлен фотоконкурс новых городских объектов.

Как сообщили в городской администрации в конкурсе «Фотокорр: новый Кемерово» могу принять участие все желающие - профессионалы и любители, старше 14 лет. Главное, снимать только новые, построенные за последние три года объекты.

- Конкурс две номинации. В первой примут снимки объекта с трех разных ракурсов, втора предполагает фоторепортаж от трех до десяти фотографий. Снимки должны быть обледенены одним сюжетом или событием, рассказывающим об одном из объектов города. Фотографии на конкурс принимаются до 10 октября, - пояснили «Комсомолке» в пресс- службе Кемеровской мэрии.

Победителей фотоконкурса ждут призы. Какие, именно, станет известно чуть позже.