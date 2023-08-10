В Кемерове водителей массово проверят на состояние опьянения

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

11 августа в Кемерове пройдут массовые проверки водителей на состояние опьянения. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В этом году инспекторы ГИБДД уже поймали около 1000 водителей, севших за руль в нетрезвом виде или отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. Напомним, что наказание за данное нарушение составляет 30 000 рублей штрафа и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Для нетрезвых водителей, которые на момент задержания уже были лишены прав за пьяную езду, предусмотрена уголовная ответственность.

В ведомстве призвали автолюбителей не садиться выпившими за руль, а также сообщать в полицию о водителях, которые управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Для этого необходимо звонить по телефону 52-29-65, с мобильного телефона 112 или 02.