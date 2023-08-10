4,5 тысячи новых рабочих мест создадут на одной из кузбасских территорий

Топкинский район станет частью особой экономической зоны "Кузбасс".

Четыре с половиной тысячи новых рабочих мест создадут в Топкинском районе. Для этого привлекут восемь крупных инвесторов.

Об этом стало известно на рабочей встрече Сергея Цивилева с главой Топкинского муниципального округа Сергеем Фроловым.

Как сообщил Сергей Фролов, на территории муниципального округа создадут 37 новых несырьевых предприятий. Для этого на территорию привлекут восемь инвесторов.

- Сейчас идет проектирование инфраструктуры, в сентябре планируется подать документы на госэкспертизу, - сообщил Сергей Фролов.

Сейчас в Топкинском муниципальном округе в работе 128 социально значимых проектов, вложенные инвестиции в них составляет порядка миллиарда рублей. Идет капитальный ремонт старейшей в Топках общеобразовательной школы №8 на 1200 человек, ее реконструируют к началу учебного года. В школе заменили все инженерные коммуникации, создали кабинеты дополнительного образования и внеурочной деятельности.

- Рядом со школой обновят улицу Горную. Здесь заменят покрытие, освещение, благоустроят пешеходные дорожки, построят технологический тротуар и установят дополнительные остановочные павильоны, - добавил Сергей Фролов.

По словам губернатора региона, новые объекты на территории топкинского муниципального округа станут частью особой экономической зоны «Кузбасс».

- Создание особой экономической зоны станет стимулом динамичного развития муниципального округа в долгосрочной перспективе, - отметил Сергей Цивилев.