Кемеровский школьник создал сервис по распознаванию заболеваний у растений с помощью нейросети

Фото: Министерство образования Кузбасса.

Десятиклассник из городского классического лицея Данил Жиликов разработал сервис, способный распознавать патологии у сельскохозяйственных культур по фотографиям с помощью нейросети. Об этом рассказали в Министерстве образования Кузбасса.

Помимо Данила над созданием программы работали еще несколько человек: два бэкенд-разработчика отвечали за нейронную сеть и API сервиса, аналитик собирал данные о заболеваниях, симптомах и лечении сельскохозяйственных культур, a фронтенд-разработчик занимался пользовательским интерфейсом сайта.

- В итоге мы создали алгоритм, который мог бы по фотографии растения понять, болеет ли оно чем-то или нет, а если да, то чем. Наша команда сделала сайт, куда можно было зайти и загрузить одно или несколько изображений, а сервис, если было обнаружено заболевание, предлагал варианты лечения, – рассказал Данил Жиликов.

В Минобре подчеркнули, что сервис создан на дистанционной проектной программе «Сириуса» в соответствии с поставленными задачами федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика». К слову, с 1 сентября во всех школах страны стартует новый набор на онлайн-курсы «Знакомство с искусственным интеллектом» и «Введение в машинное обучение» в рамах федерального проекта.