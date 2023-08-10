В Кузбассе временно изменится расписание пригородных поездов из-за ремонта пути

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе временно изменится расписание нескольких пригородных поездов из-за ремонта пути. Об этом предупредили в пресс-службе компании «Кузбасс-пригород».

В период с 14 августа по 22 сентября будет проводиться капитальный ремонт пути на перегоне Ижморская – Берикульская. В связи с этим поменяется время отбытия и прибытия поездов, курсирующих в направлении Тайга – Мариинск.

Так, с 14 августа по 21 сентября изменится расписание поездов:

№6285 Мариинск – Тайга – он будет отправляться в 17:36 (на 6 минут позже) и прибывать в 20:20 (на 14 минут позже);

№6298 Тайга – Мариинск - отправление, как и прежде, в 20:38, прибытие в 23:19 (на 1 минуту позже).

С 15 августа по 22 сентября изменится расписание поездов:

№6297 Мариинск – Тайга – он будет отправляться, как и раньше, в 5:44, а прибывать в 8:28 (на 8 минут позже);

№6284 Тайга – Мариинск - отправление в 6:20 (без изменений), прибытие в 9:00 (на 3 минуты позже).