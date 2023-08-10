Кузбассовца отправили в колонию за «минирование» бани

Фото: объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Кузбассовца приговорили к реальному сроку за ложное сообщение о готовящемся взрыве. Об этом сообщил объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

В августе прошлого года 68-летний житель Ленинска-Кузнецкого, напившись, позвонил со своего мобильного по номеру 101 и сообщил, что здание бани на улице Шишлянникова заминировано. На место для проверки информации срочно выехали экстренные службы, однако никаких взрывных устройств не обнаружили – вызов оказался ложным.

Как оказалось, мужчина хулиганит подобным образом не первый раз. Ранее горожанин уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

Несмотря на раскаяние мужчины, суд признал его виновным и назначил три года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также пожилого человека обязали возместить имущественный вред. В частности, материальный ущерб ГБУЗ «Ленинск-Кузнецкая станция скорой медицинской помощи» оценивается в размере более 1500 рублей, Межмуниципальному отделу МВД России «Ленинск-Кузнецкий» - более 1000 рублей.