В Кузбассе построят еще одну современную школу

В Мысках построят современную школу.

Новую современную школу построят в Мысках. К строительству приступят уже в следующем году. .

Школа будет соответствовать самым передовым образовательным стандартам. Она будет возведена из новейших материалов, в учебном заведении появиться современная мебель и оргтехника, будут предусмотрены компьютерные классы, десятки кружков и спортивных секций.

- Строительство новой современной школы в Мысках необходимо. Наши дети должны учиться в самых современных и комфортных условиях, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Кроме того в Мысках к концу текущего года капитально отремонтируют поликлинику № 1.

- Здесь уже заменили окна, полы, идет ремонт потолки и стены, кровлю, инженерные коммуникации. Сейчас отделывают фасад здания, - сообщил «Комсомолке» глава Мысков Евгений Тимофеев.

Вместе с губернатором региона Сергеем Цивилевым он обсудил благоустройство города.

Губернатор региона отметил, что в рамках реализации нацпроектов, областных и муниципальных программ в Мысках приводят в порядок дворы, озеленяют скверы, ведется капитальный ремонт дорог. Отремонтированы проезжие части на улицах Первомайская, Кедровская. До конца сезона будет отремонтирована дорога на улице Ноградская.

.