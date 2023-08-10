Неадекватный житель Кузбасса устроил погром в съемной квартире

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белове жители дома по улице Московской, услышав шум и звон бьющегося стекла, вызывали полицию. Прибывшие на место правоохранители задержали находившегося в неадекватном состоянии 39-летнего мужчину, который снимал квартиру в данном доме.

Как оказалось, дебошир работает вахтовым методом. Сняв жилье на несколько дней, он сначала крепко выпивал, а затем употребил курительную смесь – остатки с запрещенным препаратом были найдены в жилище. В неадекватном состоянии горожанин разгромил съемную квартиру: разбил сантехнику, повредил мебель, предметы интерьера, двери и окна. При этом сам мужчина уверяет, что не помнит ничего после того, как употребил запрещенные вещества. Он очнулся только в отделе полиции, не понимая, как попал туда.

На мужчину составили протокол по статье о незаконном обороте наркотиков. Суд назначил горожанину штраф в размере 4 000 рублей.

Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества.