Кузбасский участок автодороги «Сибирь» временно перекроют

Трассу "Сибирь" временно перекроют в Кузбассе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кузбасский участок трассы Р-255 «Сибирь» временно перекроют.

Как сообщили «Комсомолке» в ФКУ «Сибавтодор», движение по трассе рядом с кузбасскими поселками Кедровка и Промышленновский будет перекрыто по обеим сторонам в связи с монтажом высоковольтных линий электропередач.

- Перекрытие будет производиться в два этапа - с 10.00 до 10.20 и с 12.00 до 12.50 на 3-5-м километре автодороги, - уточнили в сибирской дорожной организации.