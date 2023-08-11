Госавтоинспекция предупредила кузбассовцев об ухудшении погодных условий

Фото: архив "КП" Фото: Евгения ГУСЕВА

11 и 12 августа в Кузбассе ожидается ухудшение погодных условий: дожди, ливни, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В связи с этим региональная Госавтоинспекция призвала автомобилистов быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Так, во время дождя следует ехать с максимально низкой скоростью. Дистанцию, а также боковой интервал между автомобилями, напротив, нужно увеличить. Во время движения по мокрой дороге следует свести к минимуму количество перестроений и отказаться от опасных маневров, связанных с обгоном. Необходимо заранее снижать скорость при поворотах, проезжая мимо остановок и при подъезде к пешеходным переходам.

- Пешеходам необходимо переходить дорогу с максимальной осторожностью, помнить, что тормозной путь автомобилей на мокрой дороге увеличивается. Прежде чем перейти дорогу, следует убедиться, что водители вас заметили и остановились, - отметили в ГИБДД Кузбасса.