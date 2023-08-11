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НовостиОбщество11 августа 2023 2:14

Группа «Фабрика» и «Потехин-Бэнд»: российские звезды поздравят жителей кузбасского города с Днем шахтера

В Кузбассе на День шахтера выступят группа «Фабрика» и «Потехин-Бэнд»
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Кирилла Балаганского

Фото: телеграм-канал Кирилла Балаганского

В Киселевске на День шахтера выступят известные российские исполнители. Об этом сообщил глава города Кирилл Балаганский.

Так, с главным кузбасским праздником жителей поздравят группа «Фабрика», бывший участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин и Сергей Богданов, а также трио BAD BOYS BAND.

Концерт пройдет 26 августа на площади ТЦ «Калина».

Ранее «Комсомолка» писала, что на День шахтера в Кузбассе также выступят Лариса Долина, «Хор Турецкого» и другие артисты.