В новом терминале новокузнецкого аэропорта установлены шесть эскалаторов

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

В новом здании аэропорта Новокузнецка установлены все шесть эскалаторов. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

- Эскалаторы произведены в Китае, что делает их независимыми от недружественных стран и удобными в обслуживании, - отметил градоначальник.

Он подчеркнул, что пассажиры смогут передвигаться по новому зданию аэропорта как по эскалаторам, так и на лифтах. Сейчас подрядчик приступил к их монтажу. На первом этапе будет установлено пять лифтов, всего в новом терминале их будет 15.