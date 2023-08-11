На фестивале «НЕБОФЕСТ» в Кемерове организуют рекордное число спортивных активностей

Фото: пресс-служба городской администрации.

На мультиформатном фестивале «НЕБОФЕСТ», который пройдет в Кемерове 20 августа, будет организовано рекордное число спортивных активностей. Об этом сообщили в пресс-службе администрация правительства Кузбасса.

На фестивале будут представлены федерации и спортивные клубы по более чем 20 видам спорта. У каждой будет своя локация, где желающие смогут поучаствовать в мастер-классах, тренингах, открытых тренировках, играх и лекциях.

В рамках авиационно-парашютного праздника также состоится Кубок губернатора Кузбасса по точности приземления.

- Задача парашютиста - отделившись от самолета на высоте около 1000-1200 метров, на сразу же раскрытом парашюте приземлиться на специальный мат и попасть пяткой в цель диаметром с двухрублевую монету, - пояснили в пресс-службе.

Вход на фестиваль свободный.

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