В Кузбассе пройдет первый «Кубок Защитников «отечества» Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

С 14 по 17 августа в Белове на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Металлург» состоятся первые межрегиональные соревнования среди ветеранов специальной военной операции. Организатором состязаний выступил Государственный фонд «Защитники Отечества».

В пресс-службе администрации правительства Кузбасса сообщили, что за Кубок будут бороться команды из разных регионов Сибирского федерального округа.

Соревнования пройдут в шести дисциплинах: от армреслинга до стрельбы из лука. Команды покажут свои силы в пауэрлифтинге, пулевой стрельбе и настольном теннисе. Также организаторы отмечают, что в рамках проведения соревнований для участников будут проведены мастер-классы по паралимпийским видам спорта.

С участием членов фонда «Защитники Отечества» пройдет семинар-совещание, на котором будут обсуждаться вопросы по созданию комфортных условий и доступной инфраструктуры для занятий адаптивной физкультурой и спортом, реабилитации и социальной адаптации ветеранов СВО.