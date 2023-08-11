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НовостиОбщество11 августа 2023 6:03

В Кемерове ограничат движение по Леснополянскому шоссе из-за велогонки

Спортивное мероприятие пройдет 12 августа
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: администрация г. Кемерово.

Фото: администрация г. Кемерово.

Завтра, 12 августа, в Кемерове ограничат движение транспорта по Леснополянскому шоссе в связи с проведением открытого чемпионата и первенства Кузбасса по велосипедному спорту в дисциплине «шоссе». Об этом предупредили в городской администрации.

Велогонка, в которой примут участие более 90 спортсменов, пройдет на Леснополянском шоссе. Чтобы велосипедисты смогли беспрепятственно пройти дистанцию, на участке трассы от виадука на Журавлевы горы до виадука по улице Терешковой ограничат движения с 12.00 до 16.00.