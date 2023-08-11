Кузбассовцы на 30% активнее стали пользоваться умными домофонами

Фото: Кемеровский филиал ПАО «Ростелеком».

Больше всех в Кузбассе умные домофоны подключают жители Кемерова. С начала этого года порядка 75% такого оборудования работает именно в жилых районах областного центра. Интеллектуальная домофония динамично развивается и в Новокузнецке: в июне систему установили на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди городов, где также проявляют интерес к умным домофонам, — Прокопьевск, Белово, Калтан, Мыски.

Сервис имеет удобное управление через приложение на смартфоне, то есть доступ к нему есть круглосуточно и даже вдали от дома. С помощью сервиса можно увидеть гостя, открыть дверь, просмотреть онлайн или в записи видео всех посетителей. Для врачей или курьеров через приложение в один клик генерируется временный код доступа. Важно, что ключ к умному домофону невозможно скопировать.

- Заметную востребованность технологичных решений для дома в Кузбассе мы фиксируем уже около двух лет. Сегодня все они объединены в единую систему «Ростелеком Ключ» в удобном мобильном приложении. Наши пользователи таким образом контролируют не только работу домофонов, но и других сервисов – например, умный шлагбаум. Жилой дом с такими цифровыми помощниками становится значительно безопаснее и комфортнее для каждой семьи, - комментирует директор по работе с массовым сегментом Кемеровского филиала «Ростелеком» Дмитрий Германовичус.

Напомним, что продукт «Ростелеком Ключ» входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Решение является на 100% российским: его с нуля создала команда разработчиков «Ростелекома».