Уснул за рулем: в Кузбассе в ДТП один человек погиб, трое получили травмы

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Ленинск-Кузнецком произошло ДТП, в котором один человек погиб, трое были травмированы. Обстоятельства случившегося рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла около 11:00 на 174 километре трассы Кемерово – Новокузнецк. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2110, ехавший из Новосибирска, уснул за рулем и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Мазда CX5».

В результате водитель отечественной машины погиб на месте. Два его пассажира и один пассажир иномарки были госпитализированы с травмами.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.