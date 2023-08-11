В Кемерове на выходные перекроют несколько дорог. Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове с 20:00 11 августа до 06:00 14 августа будет перекрыт участок дороги на улицы Сибиряков-Гвардейцев от моста через реку Искитимка до улицы Крутая.

Недавно властями города Кемерово было принято решение о запуске временного движения на участках улицы Сибиряков-Гвардейцев в связи с полным закрытием Университетского моста. Однако, как сообщает мэрия, очередное перекрытие участков дорог – необходимость. За три дня будет проведена прокладка инженерных коммуникаций для будущих жилых микрорайонов.

Кроме того, на это же время, с 20:00 11 августа до 6:00 14 августа, будет полностью перекрыто движение через пересечение улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной.

В связи с этим изменятся маршруты автобусов №10 и 80. В прямом направлении они будут двигаться своими привычными маршрутами. В обратном – согласно временным схемам.

Новая схема движения автобус №10 в обратном направлении на этих выходных: ост. «Геологоразведка», ул. Алтайская, ул. Базовая, ул. Космическая, ул. Автозаводская, просп. Кузнецкий, просп. Ленина, ул. 50 лет Октября, просп. Советский, ул. 1ая Стахановская, ост. «КОАО Химпром».

Временный маршрут автобуса №10.

Автобус №80 в обратном направлении проедет по маршруту: ост. «Детский сад», ул. В Волошиной, ул. Дружбы, ул. Космическая, ул. Ю. Двужильного, просп. Молодежный, ул. Тухачевского, просп. Ленина, ул. Ворошилова, просп. Химиков, просп. Ленинградский, ост. «ТРК Променад 2».

Временный маршрут автобуса №80.

В понедельник движение на этих участках откроется. Автобусы продолжат двигаться по привычным маршрутам, действовавшим до временного перекрытия дорог.