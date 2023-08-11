МегаФон создал голосового робота для поиска кандидатов в РЖД

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Решение «Интеллектуальная обработка вызовов», разработанное МегаФоном, позволяет передать искусственному интеллекту часть задач по подбору персонала. Сервис интегрируется с платформой управления подбором персонала РЖД.Подбор. Система собирает отклики на вакансии и ведет поиск кандидатов по резюме. После этого голосовой робот звонит кандидату с предложением рассмотреть вакансию. Он начинает общение по заранее разработанным сценариям, но подстраивается и обучается в процессе диалога. Голосовой помощник автоматически определяет, в каком регионе живет кандидат на вакансию, сопоставляет информацию с часовым поясом и самостоятельно подбирает наиболее подходящее время для звонка. Он рассказывает кандидату о должностных обязанностях, графике работы и других важных условиях. Если вакансия и условия работы подходят человеку, голосовой робот переводит звонок на сотрудника службы персонала РЖД, который назначает дату и время очного собеседования.

- РЖД – один из крупнейших работодателей в стране. При наших объемах найма с внешнего рынка труда, а это около 100 тысяч человек в год, автоматизация HR-процессов и роботизация рекрутинга – один из приоритетов кадрового блока. В настоящее время ИТ-решение от МегаФона в нашей компании используется в пилотном режиме. В месяц голосовой робот совершает более 8000 звонков. Этот инструмент позволил нам снизить нагрузку на HR-специалистов и сократить время первичной коммуникации с кандидатом. Также мы видим, что робот существенно повышает конверсию кандидатов, записанных на интервью, – отметил начальник департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

- Интеллектуальные голосовые роботы уже активно используются бизнесом для автоматизации работы колл-центров. Однако с развитием технологий искусственный интеллект может брать на себя более широкие задачи, освобождая сотрудников от сложных рутинных операций. Робот будет полезен не только бизнесу – он может охватить большую аудиторию, чем сотрудники HR-подразделения – но и самим соискателям. Голосовой ассистент предоставляет кандидатам информацию о вакансии в выверенных и точных формулировках, что удобно для восприятия, способен ответить на вопросы и поддержать разговор, и мы уверены, что такое решение будет востребовано, - отмечает директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.