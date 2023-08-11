В Кузбассе проводится работа по борьбе с незаконным оборотом металлолома

В Кузбассе проводится комплексная работа по борьбе с незаконным оборотом металлолома Фото: Иван МАКЕЕВ

На совещании губернатора Кузбасса Сергея Цивилева с представителями ГУ МВД по Кемеровской области, прокуратуры, налоговой службы и Совета Ассоциации переработчиков лома всерьез поднялся вопрос о предотвращения незаконного оборота лома черных и цветных металлов на территории региона.

Одним из итогов встречи стала инициатива внесения в Налоговый кодекс Российской Федерации поправок, согласно которым обязанности налогового агента возлагаются на ломозаготовителя.

В июне в области была создана межведомственная комиссия по решению вопросов, связанных с пресечением деятельности по незаконному обороту лома металлов. Также сформирован реестр из 220 пунктов приема лома.

На контроле у кузбасских полицейских находятся жители региона, ранее судимые за кражи и сбыт металлолома. В рамках оперативно-профилактических операций сотрудниками МВД из незаконного оборота изъяты более 20 тонн лома черных металлов и 63 кг лома цветных металлов. К административной ответственности с начала 2023 года привлечены 124 правонарушителя, сумма штрафов превысила 250 тысяч рублей.