Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия12 августа 2023 4:39

В Кузбассе перед судом предстанет «шоколадный» вор

Житель Белова украл в супермаркете 45 плиток шоколада
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела о грабеже, обвиняемым по которому проходит 34-летний житель города Белово. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина специально приезжал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы воровать товары в супермаркетах. Из разных магазинов он похитил 45 плиток шоколада, 4 упаковки сливочного масла, 2 брикета сыра и сковороду. Общая сумма ущерба составила более 3 000 рублей. Краденное он продавал прохожим на улице.

Беловчанина задержали после того, как представители торговых точек обратились в полицию. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас дело передано в суд. Похитителю грозит до четырех лет лишения свободы.