В Кузбассе перед судом предстанет «шоколадный» вор

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ленинске-Кузнецком завершено расследование уголовного дела о грабеже, обвиняемым по которому проходит 34-летний житель города Белово. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Мужчина специально приезжал в Ленинск-Кузнецкий, чтобы воровать товары в супермаркетах. Из разных магазинов он похитил 45 плиток шоколада, 4 упаковки сливочного масла, 2 брикета сыра и сковороду. Общая сумма ущерба составила более 3 000 рублей. Краденное он продавал прохожим на улице.

Беловчанина задержали после того, как представители торговых точек обратились в полицию. Мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Сейчас дело передано в суд. Похитителю грозит до четырех лет лишения свободы.