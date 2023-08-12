В Кузбассе фельдшера будут судить за фиктивный больничный

Фото: архив "КП" Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Беловском районе перед судом предстанет 43-летняя фельдшер одной из поселковых амбулаторий, которая оформила фиктивный больничный за вознаграждение. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

В августе прошлого года к медику за помощью обратилась знакомая – она попросила за деньги оформить больничный лист ее бывшему мужу, который прогулял работу без уважительной причины. Фельдшер согласилась помочь и сделала фиктивный лист нетрудоспособности. О коррупционной деятельности врача стало известно сотрудникам полиции. На женщину завели уголовное дело по статьям о получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

Фельдшер во всем призналась и раскаялась в содеянном. В отношении ее знакомых, которые давали вятку, также были возбуждены уголовные дела.