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НовостиОбщество12 августа 2023 5:21

В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход»

С начала года более 60 пешеходов в Кемерове получили травмы в ДТП
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове с 14 по 18 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что с начала года по вине водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, произошло 41 ДТП, в результате которых 43 человека получили травмы. По вине самих пешеходов произошло 21 ДТП, в которых два человека погибли, еще 19 травмировались.

- В рамках мероприятия сотрудниками ГИБДД будут приниматься дополнительные меры по предупреждению причин и условий совершения ДТП с участием пешеходов, - отметил в ГИБДД Кемерова.

Напомним, что за непредставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей. За нарушение правил движения пешеходом полагается предупреждение или штрафа 500 рублей.