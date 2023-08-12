В Кемерове инспекторы ГИБДД проведут профилактическое мероприятие «Пешеход»

Фото: архив "КП" Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кемерове с 14 по 18 августа пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что с начала года по вине водителей, которые не предоставили преимущество в движении пешеходам, произошло 41 ДТП, в результате которых 43 человека получили травмы. По вине самих пешеходов произошло 21 ДТП, в которых два человека погибли, еще 19 травмировались.

- В рамках мероприятия сотрудниками ГИБДД будут приниматься дополнительные меры по предупреждению причин и условий совершения ДТП с участием пешеходов, - отметил в ГИБДД Кемерова.

Напомним, что за непредставление преимущества в движении пешеходам предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей. За нарушение правил движения пешеходом полагается предупреждение или штрафа 500 рублей.