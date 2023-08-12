Кузбассовцы смогут увидеть звездопад Персеиды

Фото: Кемеровский планетарий им. К. П. Мацукова / ВКонтакте

Жители Кузбасса смогут увидеть звездопад Персеиды, пик которого придется на 12 августа. Об этом сообщили в Кемеровском планетарии им. К. П. Мацукова.

- Персеиды - это белые яркие метеоры, резко прочерчивающие небо. Свечение некоторых из них длится до нескольких секунд, такие метеоры называют болидами, - рассказали в планетарии.

Насладиться зрелищем можно вдали от городской засветки и при условии благоприятной погоды. Предстоящей ночью условия для наблюдения Персеид не будут идеальными, однако не стоить расстраиваться. Звездопадом можно любоваться не только этой ночью, но и в течение всего августа и особенно за неделю до и после пика.